EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PT IMPUGNÓ IMPOSICIÓN DE PABLO GUTIÉRREZ.

La columna Templo Mayor, de Reforma, confirma que existen grandes tensiones y desacuerdos entre el Partido del Trabajo y Morena por sus arbitrarios métodos de selección e imposición de candidatos para las gubernaturas que se disputarán el próximo año, entre ellas la de Campeche. Se anticipa que Pablo Gutiérrez Lazarus no tendrá el apoyo del PT ni del PVEM. Sintetizamos.

“Entre destapes e inconformidades dentro del proceso interno de Morena, cada vez está más claro que el PT en muchos estados no irá en alianza con guindas y verdes. Los petistas impugnaron las candidaturas morenistas de Campeche, Guerrero, Michoacán y Zacatecas y advirtieron que no apoyan a los elegidos… a ver qué facturas le pasa al oficialismo esa temprana división, pues dentro de la 4T también el Partido Verde ha pintado su raya en algunos gobiernos estatales…”

Enfrentar la elección sin alianzas será la mejor prueba del ácido para Morena, cuyos candidatos tendrán que mostrar una aceptación y popularidad real para lograr ganar sus respectivas elecciones. No será fácil, pues todos tendrán que cargar con el pesado, corrupto y desprestigiado lastre político de Layda Sansores por todos los daños que ha ocasionado a la entidad. Una misión imposible.

ENCIENDEN FOCOS ROJOS EN EL INFIERNO.

El pasado miércoles corrió el rumor de que Layda Sansores había sufrido un “desvanecimiento” que obligó a su “traslado e ingreso a un centro hospitalario privado de la capital campechana”. Un día después la vocería del Gobierno del Estado emitió un comunicado desmintiendo la información difundida en redes sociales, aunque la ausencia de la mandataria ponía en duda la versión oficial.

Recordemos que el mes pasado, tras su lujoso viaje en primera clase por España, Layda Sansores acudió al hospital privado Médica Sur, en la Ciudad de México, para una revisión médica. El cuestionamiento que le hacen los cibernautas es el mismo: ¿por qué no acudió al IMSS Bienestar a checarse? ¿El hospital público es para los gobernados y el privado para los gobernantes?

Cierta o falsa la noticia, deseamos que viva muchos años más para que enfrente los procesos legales y penales que le vendrán por el masivo desvío de recursos públicos que ha perpetrado en su nefasto, corrupto y represor gobierno. Sin duda que su presunto desvanecimiento encendió focos rojos hasta en el infierno, pues hasta el diablo teme que se lo expropien arbitrariamente. ¡Uff!