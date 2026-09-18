ENORME RAMA DE ÁRBOL CAE SOBRE VIVIENDA Y DEJA SIN LUZ E INTERNET A DECENAS DE FAMILIAS DE FERTIMEX

-LA CFE NO ATIENDE LLAMADOS DE ALERTA PARA LIBERAR CABLES, ACUSAN

Escárcega.- Los fuertes vientos y la intensa lluvia registrados durante la tarde y noche de ayer jueves provocaron que un enorme árbol de pich se debilitara, hasta que una de sus pesadas ramas se desprendió la mañana de hoy viernes, cayó sobre una vivienda de la calle 4 y reventó cables, lo que dejó sin luz e internet a decenas de familias de la colonia Fertimex.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana y ocasionó daños en el techo de la vivienda, además de un fuerte susto a la esposa del propietario, quien tuvo que llevarla al doctor para estabilizarla.

Vecinos y afectados señalaron que el problema se agravó debido a que, según denunciaron, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no atendió oportunamente la situación relacionada con el árbol y los cables afectados.

Asimismo, señalaron que el propietario del predio donde se encuentra el árbol tampoco se ha presentado para hacerse cargo de la situación.