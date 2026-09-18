EL MAR SE “COME” LA CARRETERA Y PONE EN RIESGO TORRE DE ALTA TENSIÓN DE LA CFE EN EL KILÓMETRO 55+500

-COLOCAN BARRICADAS PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA

Ciudad del Carmen.- Ante la exposición de los cimientos de la torre eléctrica número 060 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocada por la erosión costera, personal y maquinaria colocan barricadas de piedra para contener el avance del mar y proteger la estructura del fuerte oleaje.

La infraestructura se ubica a la altura del kilómetro 55+500 de la carretera federal Sabancuy–Isla Aguada, donde la pérdida de terreno ha dejado vulnerables las bases que sostienen las líneas de alta tensión.

A esta situación se suman el deterioro y la oxidación de algunos componentes metálicos, causados por su constante exposición al ambiente salino.

Los trabajos buscan reforzar la zona de los pilotes y reducir el impacto del mar ante el riesgo de que el desgaste continúe afectando la estabilidad de la estructura.

Este problema se presenta en distintos puntos del litoral comprendido desde Champotón hasta la Península de Atasta, donde varias instalaciones eléctricas se encuentran cercanas a la línea de costa.