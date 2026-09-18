viernes, septiembre 18, 2026
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ALCALDESA DE MORENA LLEGA 2 HORAS TARDE AL DESFILE… ¡Y SE MOLESTA POR LOS ABUCHEOS!

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que a alcaldesa morenista de Xochimilco, Cilce Camacho Bastida, reprende a los asistentes al desfile del 16 de septiembre porque la abuchearon debido a que llegó 2 horas más tarde al evento.

Qué lástima que esa es la educación que se le da a nuestros niños, arremetió la autoridad, lo que generó gritos de “llegas tarde”, ante lo cual justificó: “No, así empezaba, así es el protocolo”.

Y agregó molesta: “Si es esa la educación que queremos darle a nuestros niños, después no nos quejemos de por qué pasa lo que pasa en las calles de Xochimilco”.

En respuesta, surgieron rechiflas y abucheos que no le permitieron hablar, a lo que Camacho Bastida: “Nos tardamos lo que quieran los papás”.

Al respecto, la página Mexicanos Libertarios señaló: “Llegó dos horas tarde… y todavía se enojó con la gente que la esperó. Pero qué tal para pedir el voto, ahí si se portan amables”.

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