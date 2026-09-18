¡NO CEDE LA INSEGURIDAD! BALEAN A JOVEN FRENTE A CASA DE SUS PADRES

En el cruce de las calles Nadzcan y Pechal de la colonia Bugambilias, en Xpujil, concretamente frente a la casa de sus padres, Edwin G. fue baleado, por lo cual fue trasladado en el vehículo que al parecer conducía al momento de la agresión hacia un hospital de Chetumal. A petición de sus familiares, elementos de la Guardia Nacional asignados a Nicolás Bravo lo escoltaron.

Trascendió que el joven es hijo de una conocida empresaria del sector de las telecomunicaciones de la cabecera de Calakmul, y el automóvil en que viajaba presenta impactos de arma de fuego.

Con este hecho, ocurrido ayer jueves, suman 2 agresiones armadas recientes en la cabecera municipal, lo que ha generado preocupación entre habitantes y empresarios.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el ataque, ni se sabe el estado de salud de la víctima.

Fuente: La Neta de Campeche.