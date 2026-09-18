4T EN CAMPECHE ENFRENTARÁ UNA ELECCIÓN COMPLICADA POR DIVISIONES INTERNAS: PT

El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, advirtió que la Cuarta Transformación enfrentará una elección complicada en Campeche debido a las diferencias internas, por lo que llamó a sus integrantes a mantener la unidad y alcanzar acuerdos de cara a la renovación de la gubernatura.

Señaló que Campeche será uno de los 17 estados donde se renovará la gubernatura y consideró que la contienda podría concentrarse en dos proyectos: “O estás a favor de la Cuarta Transformación o no estás a favor de la Cuarta Transformación”.

Gómez Saucedo recordó que en 2021 la elección se definió por poco más de un punto porcentual, por lo que consideró necesario evitar que los conflictos internos y los intereses individuales afecten al proyecto. “No podemos dejar que este triunfo que logramos en el 2021 se vaya del estado de Campeche solamente por ambiciones personales”, expresó.

También reconoció que no será sencillo trasladar hacia los actores políticos locales la confianza ciudadana que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que insistió en la necesidad del diálogo y la unidad entre quienes integran la 4T para enfrentar el próximo proceso electoral.