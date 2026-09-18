BASURA Y ANIMALES MUERTOS AMENAZAN PARCELAS Y CUERPOS DE AGUA EN CANDELARIA, ALERTAN

VECINOS EXIGEN A INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Habitantes de la cabecera de Candelaria alertaron por la creciente contaminación que se registra en el acceso al basurero municipal, donde los residuos pueden dar lugar a un problema de salud pública que llegaría a parcelas y cuerpos de agua.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, la zona señalada corresponde al camino de también conduce hacia a parcelas particulares, por lo cual no es sitio autorizado para depositar desperdicios, sin embargo, algunas personas crean tiraderos clandestinos en el lugar.

Entre los residuos se observa basura dispersa, animales muertos y desechos que terminan dentro de predios privados, mientras los escurrimientos de agua lluvia podrían arrastrar contaminantes hacia parcelas y cuerpos de agua cercanos, lo que representa un posible riesgo ambiental y sanitario.

Los habitantes exigieron la intervención de las autoridades municipales para solucionar el problema y evitar que continúe el depósito ilegal de residuos.