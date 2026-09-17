CUMPLIR LA LEY ALEJANDRA, EL RETO: DELMA RABELO

-“Que no sólo quede en el papel, porque no podemos seguir enseñando a nuestras niñas que sufrir cada mes es normal”

San Francisco de Campeche.- Al destacar la aprobación unánime de la llamada Ley Alejandra, para que la atención a la endometriosis sea real, la diputada Delma Rabelo Cuevas subrayó que el reto comienza ahora, es decir, que se cumpla.

Rabelo Cuevas aseveró: “Aprobar una ley no puede ser el punto final, tiene que ser un comienzo. Durante muchos años, la endometriosis ha sido una enfermedad prácticamente invisible, y cuando digo invisible, no quiero decir que no exista, quiero decir que se ha normalizado el dolor en miles de mujeres, que se les ha dicho que es normal, que eso significa ser mujer, y no es así”.

Esta iniciativa, añadió, es muy importante, porque estamos diciendo desde este Congreso que el dolor incapacitante no es normal, y que la endometriosis debe ser reconocida, atendida y diagnosticada oportunamente.

“No podemos seguir enseñando a nuestras niñas que sufrir cada mes es normal, porque una menstruación no debería dejar a una niña fuera del salón de clases ni obligar a una mujer a trabajar doblada de dolor”, afirmó la legisladora.

También, prosiguió Rabelo Cuevas, quiero decir algo muy claro desde esta tribuna: que esta iniciativa no se quede en el papel, no quiero que tengamos un programa estatal, que sólo exista en una ley, un registro que nunca se utilice, protocolos que nadie conozca, ni campañas que no lleguen a niñas y a las mujeres que las necesitan. Quiero que esto se traduzca en acciones, en realidades.