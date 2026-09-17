CIUDADANO ENFRENTA A PERSONA SORPRENDIDA TIRANDO BASURA EN TERRENO BALDÍO

Un ciudadano encaró a una persona luego de sorprenderla cuando arrojaba desperdicios en un terreno baldío ubicado detrás del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), en la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2, sitio que desde hace tiempo es utilizado como tiradero clandestino.

Al percatarse de lo ocurrido, el ciudadano le reclamó y le pidió que dejara de depositar basura en el lugar, donde la acumulación constante de residuos se ha convertido en un problema para los habitantes de los alrededores.

La persona señalada intentó justificar su acción y, antes de retirarse, respondió al reclamo con una seña ofensiva, en lugar de atender el llamado para mantener limpio el espacio.