“DE A PESO LA BOLSA” AGRADECE APOYO TRAS AGRESIÓN Y REGALA PARTE DE SU PRODUCTO

Don Carlos, conocido popularmente como el kibero de “a peso la bolsa”, agradeció el respaldo recibido por ciudadanos luego de la agresión que, según lo reportado, sufrió un día antes por parte del encargado o propietario de un establecimiento dedicado a la venta de churros.

El comerciante decidió corresponder a las muestras de solidaridad al regalar parte de su producto a las personas que se acercaron a apoyarlo en la colonia Bellavista.

Tras lo ocurrido, don Carlos hizo un llamado a quienes diariamente buscan ganarse la vida mediante el comercio para trabajar de manera respetuosa y sin perjudicar a otras personas. El caso generó muestras de apoyo hacia el vendedor, quien retomó su actividad y agradeció personalmente la solidaridad recibida después del incidente.