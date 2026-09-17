REPROCHA MÓNICA FERNÁNDEZ QUE PASARAN MÁS DE 4 AÑOS DE ESPERA PARA QUE AVANZARA LA LEY CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

-El Estado falla cuando una familia tiene que recurrir a rifas, donaciones o llamados desesperados en redes sociales para conseguir medicinas

Desde la tribuna del Congreso, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Mónica Fernández Montúfar reprochó que tuvieran que transcurrir más de 4 años para estar ante la posibilidad de aprobar una ley contra el cáncer infantil.

Recriminó que a la Administración estatal que está por concluir, no haya tenido entre sus principales prioridades el cáncer infantil, y hablar de prioridad es necesariamente el presupuesto, que no son sólo números, sino la expresión más clara de lo que un Gobierno considera importante, porque cada peso público destinado a algo innecesario es un peso que deja de llegar a una necesidad verdadera.

Y subrayó: “No hace falta enumerar aquí las obras que nadie pidió, ni los gastos que difícilmente mejoran la vida cotidiana, pero basta con decir fuerte y claro que sí es necesario y urgente garantizar un tratamiento integral para las niñas, niños y adolescentes con cáncer”.

Mónica Fernández también resaltó que si una familia tiene que recurrir a rifas, donaciones o llamados desesperados en redes sociales, es porque el Estado está fallando, y ahora esta ley busca que la atención sea un derecho efectivo, con diagnóstico oportuno y acceso a medicamentos, sin que los padres de familia tengan que acudir a oficinas para exigir atención a sus hijos.

Fernández Montúfar aclaró que también quedaron pendientes planes nutricionales, acompañamiento educativo, medidas para evitar la deserción escolar y apoyos para el traslado de pacientes y familiares, pese a lo cual MC respaldó la aprobación de esta ley, y subrayó que la votación no significa que el problema esté resuelto.