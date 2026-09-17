jueves, septiembre 17, 2026
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“LOS MENSAJES QUE MORENA NO PUEDE BORRAR”; AHORA LA SENADORA OLGA SOSA HABRÍA OFRECIDO AYUDA AL EXTINTO REY DEL HUACHICOL: AZUCENA URESTI

Durante su programa transmitido por Radio Fórmula, la periodista Azucena Uresti expuso la cuarta entrega de los llamados “WhatsApps del huachicol”, definidos también como “Los mensajes que Morena no puede borrar”, primero del senador guinda José Ramón Gómez Leal, luego el alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, Erasmo González, y ahora la también senadora morenista Olga Sosa, como parte de una investigación del fundador de la plataforma Narcopoliticos, Miguel Meza.

La periodista resaltó que por lo expuesto “nos vamos dando cuenta de hasta dónde llegó Sergio Carmona, el llamado ‘Rey del huachicol’ 4ses¡nado en noviembre de 2021 dentro de la operación política de Morena”.

Las conversaciones muestran cómo Olga Sosa y Gabriela Jiménez Godoy habrían ofrecido ayuda a Sergio Carmona ante posibles problemas relacionados con investigaciones por huachicol.

El Rey del huachicol habría financiado parte de la estructura para la revocación de mandato de López Obrador en Tamaulipas: chalecos, módulos y organización territorial, resaltó Azucena Uresti, y manifestó que las autoridades deben investigar, porque los involucrados hablan de la vida política de Tamaulipas, la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas.

“Hoy me parece que es la entrega más grave, más preocupante”, expresó Miguel Meza, y cuestionó: “¿A cambio de qué era este apoyo?”.

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