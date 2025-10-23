VINCULAN A PROCESO A EXDIRIGENTE PERREDISTA POR FRAUDE DE MÁS DE 200 MIL PESOS

Tras diversas denuncias por presuntos fraudes en la compra y venta de predios, el ex dirigente municipal y estatal del PRD, Juan Carlos “C” y/o J.C.C.R., fue vinculado a proceso por el delito de fraude específico, por un monto de 209 mil 945 pesos.

La audiencia se realizó el pasado martes 21 de octubre, donde el juez de Control resolvió imponerle medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad. Entre las condiciones, el imputado deberá acudir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, además de mantenerse alejado de las víctimas y testigos mientras dure el juicio.

El ex dirigente perredista habría creado una empresa inmobiliaria mediante la cual presuntamente engañó a personas interesadas en la compra de terrenos, motivo por el cual las víctimas acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para presentar sus querellas.