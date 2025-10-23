GRAN MOVILIZACIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA COMPOSITORES Y HERMETISMO SOBRE MOTIVO Y SALDO

Agente policiaco municipal intenta obstaculizar la labor periodística

Ciudad del Carmen.- Un fuerte operativo se registró hoy jueves en la colonia Compositores de Ciudad del Carmen, donde participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y policías Municipal y Estatal Preventiva, sin que hasta el momento haya información oficial sobre el motivo y saldo de los hechos.

Cabe resaltar que un policía municipal intentó obstaculizar y mostró una actitud negativa hacia la prensa, pese a que se respetó el límite del acordonamiento.

El despliegue fue sobre la calle José Alfredo Jiménez, esquina con la avenida Isla de Tris. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y restringieron el paso vehicular y peatonal.

Durante las labores se presentó el incidente que generó inconformidad entre representantes de los medios de comunicación, luego de que un genízaro municipal mostró una actitud negativa pese a que se respetaron los límites del acordonamiento.

Este tipo de conductas vulneran el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a estar informado.