ANTE MALOS TRATOS Y PREPOTENCIA DEL DIRECTOR, PAPÁS TOMAN LA PRIMARIA “MERCEDES BASTO” PARA EXIGIR SU CESE

Los baños son un asco y el personal no está pendiente de los niños, acusan

https://youtu.be/JX9dYXTNh2o

Tinún, Tenabo.- Cansados de no ser escuchados por las autoridades educativas para poner fin a los malos tratos y el riesgo de salud que representa la falta de higiene en los baños para sus hijos, algunos de los cuales han presentado infecciones, padres de familia tomaron la Escuela Primaria “Mercedes Basto Lara” para exigir los ceses del director Guillermo Dzul Euán, a quien tildaron de prepotente, y de los intendentes Beatriz Concepción Balan y Francisco Aguilera, y advirtieron que no dejarán entrar a ningún maestro hasta que haya atención a su queja.

Expusieron que también no hay vigilancia para evitar que los niños salgan del plantel en horarios de clases y recreo para ir al parque, por lo cual andan “a la bendición de Dios”, pues un niño que salió se lastimó, tuvo hemorragia y no fue auxiliado por ningún adulto, de lo que la mamá se enteró cuando fue a buscarlo a la hora de la salida.

El director no ha hecho las cosas bien, pues ni siquiera mantiene cercanía con los papás para tomar decisiones a favor de la educación de los niños, y los baños son un asco, resumieron.