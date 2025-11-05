miércoles, noviembre 5, 2025
“FELIPE” FALLECE TRAS DESVANECERSE MIENTRAS DESAYUNABA EN LA PLAZA JUAN CARBÓ

San Francisco de Campeche.- Un hombre identificado como “Felipe” falleció después de desvanecerse de manera repentina mientras desayunaba en la plaza de Juan Carbó, ubicada en la calle 8 de la zona Centro.

Personas que se encontraban en el lugar trataron de auxiliarlo y solicitaron apoyo al número de emergencias. Paramédicos del sector salud arribaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no se han informado las causas del fallecimiento.

