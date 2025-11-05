DESPIDEN A 23 GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL IMSS Y RETIENEN AL SUPERVISOR PARA EXIGIR FIN¡QU¡TO APEGADO A LA LEY

Calkiní.- Momentos de tensión se vivieron en el estacionamiento del Hospital Integral IMSS-Bienestar de Calkiní, luego de que al ser notificados de que estaban despedidos de Pryse, 23 guardias de seguridad retuvieron el vehículo del supervisor para exigir pago inmediato del fin¡qu¡to, lo que obligó a la intervención de policías para calmar los ánimos y liberar el automotor.

Los inconformes expusieron que Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S. A. de C. V., argumentó que la medida obedecía a que el IMSS-Bienestar dejó pagarle al contratista, sin embargo, acusaron que no les quieren pagar l¡qu¡dación conforme a la ley, ante lo cual protestaron.

Advirtieron que continuarán exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales y el pago justo por los servicios prestados.

Hasta el momento, ni Pryse ni representantes del IMSS-Bienestar han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.