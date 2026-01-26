lunes, enero 26, 2026
SU HERMANO LO LESIONA CON ARMA BLANCA Y HUYE

Ciudad del Carmen.- Un hecho riña familiar se registró en la Privada 53-B por 68, donde un hombre resultó lesionado por arma blanca tras una agresión cometida por su propio hermano, quien posteriormente se dio a la fuga.

El lesionado fue identificado como José del Carmen S. M., de 33 años de edad, quien indicó que fue atacado por Ángel, de 23 años, presuntamente bajo los influjos de alguna droga. La agresión ocurrió luego de una discusión por un conflicto personal, durante la cual fue herido con un machete.

El hombre presentó lesiones en la mano derecha, mejilla derecha y cuello del lado izquierdo, por lo que fue valorado en el lugar por personal de Protección Civil y trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

En el mismo domicilio fue atendida la madre de ambos, Tila Montejo García, de 60 años de edad, quien presentó elevación de la presión arterial; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

