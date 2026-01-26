SHEINBAUM SOLICITA AL PRESIDENTE DE COREA DEL SUR MÁS CONCIERTOS DE BTS EN MÉXICO

Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster por venta de boletos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una carta al presidente de Corea del Sur para solicitar que el grupo BTS tenga más fechas de conciertos en México, ante la alta demanda de boletos. Señaló que la gestión se realizó en beneficio de las y los jóvenes y que se está a la espera de una respuesta.

En el mismo espacio, Profeco anunció el inicio de un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster y plataformas de reventa por la falta de claridad en la información durante la venta de boletos, así como por prácticas consideradas abusivas y desleales.

La dependencia federal adelantó que la multa contra Ticketmaster podría superar los cuatro millones de pesos, además de que se habilitará un canal exclusivo de denuncias para conciertos y espectáculos y se trabaja en lineamientos para regular la venta y publicidad de boletos.