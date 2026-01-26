INTENTAN ROBAR EN PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA FLOREL

Ciudad del Carmen.- Daños en una de las aulas y útiles escolares tirados fue el saldo que dejó el ingreso de personas desconocidas al Jardín de Niños Federico García Florel, ubicado sobre la calle 41, entre 42 y 44, en la colonia Tecolutla.

El intendente del plantel relató que al ingresar a la escuela escuchó el rompimiento de un cristal en la parte trasera del inmueble. Al hacer ruido para alertar sobre su presencia, escuchó cómo quienes se encontraban dentro salieron huyendo del lugar.

Al revisar el plantel, se detectó que el protector de una ventana en un aula posterior fue forzado, lo que permitió el acceso al interior. En el salón se encontraron los útiles escolares de los alumnos esparcidos, sin que se reportara la sustracción de objetos, por lo que el hecho fue considerado un intento de robo. No se reportaron personas detenidas.