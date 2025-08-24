FUERTE MOVILIZACIÓN POLICIACA EN CERESO DE CARMEN POR ORDEN DE REAPREHENSIÓN

La noche del sábado se registró un fuerte operativo en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen, donde al menos siete unidades de la Vicefiscalía, en coordinación con la Policía Municipal, desplegaron acciones que causaron incertidumbre entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con abogados penalistas consultados, el movimiento estuvo relacionado con la situación jurídica de dos hombres detenidos el pasado miércoles 20 de agosto en la colonia Villa Santa Ana, a la altura del Jardín Botánico, tras el hallazgo de una motocicleta abandonada. Durante la audiencia de este sábado, que inició a las 11:00 horas y concluyó cerca de las 20:00, el Juez de Control determinó que la detención fue irregular y ordenó la liberación inmediata de los acusados. Sin embargo, al concluir el proceso, se notificó la existencia de una orden de reaprehensión contra uno de ellos, lo que derivó en la movilización policiaca en el Cereso y mantuvo a la ciudadanía en expectativa.