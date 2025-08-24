SUJETO ASESINA A SU PAREJA CON ARMA BLANCA; YA FUE DETENIDO

La noche del sábado, una mujer de aproximadamente 40 años fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental, convirtiéndose en el primer feminicidio del año en Pomuch. El cuerpo fue hallado en un predio, donde paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las múltiples heridas que recibió.

El presunto responsable fue detenido hoy por la mañana en la carretera federal Campeche–Mérida, a la altura del restaurante La Taska. Al ser asegurado, fue trasladado a la cabecera municipal y puesto a disposición de la Fiscalía para los fines legales. Este hecho ha generado indignación entre los habitantes de Pomuch, quienes exigen justicia y castigo ejemplar para el agresor.