domingo, agosto 24, 2025
Lo último:
Municipales

SUJETO ASESINA A SU PAREJA CON ARMA BLANCA; YA FUE DETENIDO

user editor

La noche del sábado, una mujer de aproximadamente 40 años fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental, convirtiéndose en el primer feminicidio del año en Pomuch. El cuerpo fue hallado en un predio, donde paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las múltiples heridas que recibió.

El presunto responsable fue detenido hoy por la mañana en la carretera federal Campeche–Mérida, a la altura del restaurante La Taska. Al ser asegurado, fue trasladado a la cabecera municipal y puesto a disposición de la Fiscalía para los fines legales. Este hecho ha generado indignación entre los habitantes de Pomuch, quienes exigen justicia y castigo ejemplar para el agresor.

También te puede gustar

Decisión de vacunar a maestros en Campeche, fue motivo de protesta

telemarwebmaster_gs2m70wg

SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE CARGA Y DESCARGA “16 DE JULIO” NO HAN REGULARIZADO UNIDADES POR CULPA DE LA ARTEC

telemarwebmaster_gs2m70wg

Una joven de 22 años intenta suicidarse cortándose el cuello.

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *