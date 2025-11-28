viernes, noviembre 28, 2025
MUERE UNA MUJER EN ACCIDENTE VIAL

Ciudad del Carmen.- En la carretera que conduce hacia Sabancuy, hace más de una hora ocurrió un accidente vial que dejó saldo de una mujer sin vida, mientras el conductor sufrió heridas en un hombre y fue hospitalizado.


Se trata de una camioneta color claro que terminó fuera de la carpeta asfáltica, junto a una torre que sostiene cables eléctricos, y de manera extraoficial trascendió que la víctima mortal es integrante de la familia empresarial Millán.
Las autoridades recaban información para esclarecer las circunstancias del accidente.

