MUERE UNA MUJER EN ACCIDENTE VIAL

Ciudad del Carmen.- En la carretera que conduce hacia Sabancuy, hace más de una hora ocurrió un accidente vial que dejó saldo de una mujer sin vida, mientras el conductor sufrió heridas en un hombre y fue hospitalizado.



Se trata de una camioneta color claro que terminó fuera de la carpeta asfáltica, junto a una torre que sostiene cables eléctricos, y de manera extraoficial trascendió que la víctima mortal es integrante de la familia empresarial Millán.

Las autoridades recaban información para esclarecer las circunstancias del accidente.