SUSTO Y MIEDO POR UNA VÍBORA DE CASCABEL EN EL CAJERO DEL BIENESTAR DE DZIBALCHÉN

Dzibalchén, Hopelchén.- Sorpresa, susto y miedo entre usuarios y vecinos causó la aparición de una culebra de cascabel cerca del acceso del Cajero automático del Bienestar en Dzibalchén, Hopelchén.


Esto ocasionó que momentáneamente nadie retirara dinero y llamaran de inmediato a las autoridades.


Vecinos señalaron que no es común ver ese tipo de animales tan cerca de áreas públicas, ante lo cual recomendaron tomar precauciones, sobre todo en la noche.
La serpiente fue retirada por los elementos de Seguridad.

