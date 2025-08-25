HABITANTES DE POMUCH PROTESTAN Y ROMPEN VIDRIOS DE LA CFE POR 2 DÍAS SIN SERVICIO, Y EL SUPERINTENDENTE LOS ATIENDE DE INMEDIATO

Calkiní.- Hartos del pésimo servicio y de la nula atención a sus insistentes reportes desde hace 2 días por falta de suministro, habitantes de la Junta Municipal de Pomuch, del Municipio de Hecelchakán, se plantaron hoy en la madrugada y rompieron vidrios de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante lo cual el superintendente Carlos Alberto Vázquez apareció y prometió ir de inmediato con una cuadrilla para solucionar el problema.

Y es que desde hace 2 días los pobladores de la citada comunidad tienen problemas con el suministro eléctrico, sin que la CFE envíe trabajadores pese a los reportes.

Primero se plantaron de manera pacífica, pero ante la falta de respuesta rompieron los vidrios y llegó el superintendente para anunciarles que habría atención inmediata a su queja. Luego llegaron policías.