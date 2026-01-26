Están presumiendo o amenazando –que al final es lo mismo–, que van a ganar todas las elecciones en 2027 y eso no preocupa, asusta, porque van a recurrir a todo para que así sea…

–“¿Y a qué se debe –preguntó intrigado el bolero don Memín—esa campañita de la Tía gobernanta y de su partido, en que a través de las redes sociales amenazan con que todo el Estado y los municipios se pintarán de guinda? ¿Acaso van a regalar pintura de ese nefasto color para que por decreto los dueños de las casas tengan que tener ese tono en sus fachadas?”

–“Yo creo compadre, le contestó doña Chela, que como ya se acerca el martes de pintadera, los diputados guindas van a aprobar un decreto para que en las batallas campales que se arman ese día, el último del Carnaval, solamente se utilice el color del partido oficial, sirve que de esa manera los que se pasen de caguamas no terminen en el juzgado cívico”.

–“Puede ser, puede ser, no solamente que se ordene pintar de guinda todas las casas y que solo se utilice esa tonalidad el martes de pintadera, respondió con prudencia el poeta Casimiro. A los que están al frente de este Gobierno les hacen falta varios tornillos y no se descarta que tomen esas absurdas decisiones, más bien yo creo que se trata de un asunto político. Están presumiendo o amenazando, que al final es lo mismo, que van a ganar todas las elecciones en 2027 y eso no preocupa, asusta, porque van a recurrir a todo para que así sea” lamentó.

–“Me recuerda las épocas gloriosas del partido progenitor de los guindas, expresó con su sapiencia de siempre don Julián. En los años dorados del tricolor, les decían a eso “carro completo”, o sea, barrían con la quinta y los mangos en las elecciones y no le dejaban nada a los partidos de oposición, salvo algunas migajitas plurinominales. Lo lamentable es que el régimen cuatro teísta ya no quiere dejarle ni esas migajitas, pues su reforma en ciernes pretende acabar con los y las pluris” recordó.

–“Apenas ayer hablábamos de las encuestas, que pronostican una inminente debacle del partido guinda en nuestra entidad, recordó el bolero don Memín. Se habla de ocho estados que podría perder el oficialismo, así que no entiendo por qué ahora nos salen con que ellos van a ganar todo”.

–“Son los coletazos del memech, le respondió con presteza doña Chela. Como se saben perdidos, no les queda más que intentar hacernos creer que son ellos los que llevan la ventaja. Pero basta con leer los comentarios de la gente en las páginas chayoteras que publicaron el desplegado que les ordenó la Tía gobernanta. La gente respondió con claridad y les hizo saber que ni en sus peores pesadillas volverían a votar por esas siglas. Pero sj las autoridades se quieren seguir engañando, que con su PAN se lo coman” remató.