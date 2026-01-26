 VENTA DE BISUTERÍA TERMINA EN RIÑA Y ASEGURAMIENTO EN LA ALAMEDA

San Francisco de Campeche.- Una discusión registrada este domingo en el parque de La Alameda derivó en una riña, donde fue asegurado un comerciante, quien además fue golpeado, aparentemente con un bastón.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público por lesiones, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:30 horas, cuando una pareja fue interceptada por un vendedor de acero, quien le ofrecía la mercancía. Ante la negativa, aparentemente se hicieron de palabras y luego pasaron a los golpes, hasta que intervinieron otras personas que retuvieron al comerciante.

El sujeto fue entregado a la Policía Estatal y asistido por paramédicos del SAMU, para después ser trasladado a la FGECAM.