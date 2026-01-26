FRENTE FRÍO 30 PROVOCA LLUVIAS Y BAJA TEMPERATURAS HASTA 15 GRADOS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

La llegada del frente frío número 30 provocará en las próximas horas un cambio marcado en las condiciones del clima en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El sistema estará acompañado por una masa de aire frío que generará descenso de temperatura, lluvias y vientos fuertes.

En Yucatán se prevén lluvias moderadas en gran parte del estado, así como rachas de viento de norte de entre 25 y 70 kilómetros por hora. Aunque las temperaturas máximas se mantendrán cercanas a los 33 grados, se esperan amaneceres más frescos, con valores que podrían descender hasta los 15 grados, principalmente en zonas del centro y sur.

Para Campeche se pronostican lluvias generalizadas y los vientos más intensos de la región, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En Quintana Roo se esperan lluvias dispersas y rachas de viento de entre 20 y 60 kilómetros por hora, con temperaturas máximas cercanas a los 34 grados y mínimas de entre 16 y 21 grados.

Fuente: Meteorología Yucatán