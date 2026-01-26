OPINIÓN: A FUEGO LENTO: ¡ESTO NO ES CAMPECHE! Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Nuestro Estado de Campeche no es un circo y menos la sucursal suprema de un Carnaval cotidiano en total NIVEL DE DEGRADACIÓN…

Una actividad tan singular no debe ser el rostro de un pueblo donde todos tenemos derecho de ser lo que queramos, pero también cuidar los aspectos más elementales de respeto a nuestra identidad.

La diversidad no puede ser motivo de gobierno.

Menos de mostrar la promiscuidad como forma de éxito o sentencia de exclusión.

Tenemos muchas prioridades convertidas en desdén, mientras las frivolidades se convierten en EL PRIVILEGIO DEL PODER a niveles Caligulesco y Sodomitas.

Esto no es Campeche y sus 13 municipios.

¡Es imperativo dejarlo el claro!

Esto es el ambiente, identidad y paraíso de quienes gobiernan esta Entidad sin recato ni rubores y menos fronteras de pudor.

¡Viva la libertad y el Derecho!

Pero quede claro, esto tiene límites en el mismo Derecho de quienes no comparten conductas ajenas a valores éticos, culturales y morales.

¡POBRE CAMPECHE!