“ES UNA TORPEZA”, DICE NOROÑA POR DECISIÓN DE MINISTROS DE DEVOLVER CAMIONETAS BLINDADAS
El senador Gerardo Fernández Noroña calificó como una torpeza la decisión de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de regresar las camionetas blindadas que habían adquirido.
El legislador señaló que dar marcha atrás fue un error, al considerar que los vehículos ya habían sido comprados y que la decisión constituye lo que describió como una comedia de errores y una torpeza inconmensurable.
Fernández Noroña sostuvo que las y los ministros requieren vehículos blindados por la naturaleza de los asuntos que resuelven y añadió que, desde el punto de vista económico, devolver las camionetas no corrige el gasto realizado, sino que agrava el error.