QUIERE SHIENBAUM CAMBIAR DISEÑO Y MATERIALES DE LAS MONEDAS DE 10 Y 20 PESOS PARA ABARATAR PRODUCCIÓN Y MEJORAR CIRCULACIÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas para modificar el diseño y los materiales de las monedas más usadas del país: de 10 y 20 pesos, con la finalidad de abaratar su producción y mejorar su circulación.


En la de 10 el centro dejará de ser una aleación de cobre–níquel–zinc, y ahora sería acero con recubrimiento de níquel, debido a que el cobre se encareció 82% en 5 años y encareció la acuñación.


En la $20 serán £lim¡n∆rán las múltiples ediciones conmemorativas, que casi no circulan porque la gente las guarda; habrá un diseño permanente con el Castillo de Kukulkán, para que regrese al uso cotidiano.


Banxico documentó que la mayoría de las personas no identifica el significado de las monedas conmemorativas, lo cual limita su circulación.
Las iniciativas ya fueron turnadas a la Comisión de Hacienda, donde deberán dictaminarse antes de pasar al pleno.


Vía: Juan Ortiz.

