SIN AGUA NO PUEDE HABER DESARROLLO, Y DAR PARA CONSTRUIR VIVIENDAS AFECTARÍA A PARTE DE LA CIUDAD: BIBY; HABILITAR SISTEMA HOBOMÓ, EL RETO

San Francisco de Campeche.- La alcaldesa Biby Rabelo de la Torre destacó el inicio del plan hídrico de Campeche, que contribuirá a facilitar los permisos de construcción de vivienda, sin embargo, advirtió que no hay agua para grandes construcciones, por lo cual permitirlo dejaría sin líquido vital a parte de la ciudad, y aclaró que el reto es habilitar el sistema Hobomó con 22 pozos, de acuerdo con el proyecto, y de los 15 existentes 7 están equipados y los demás azolvados o sin equipamiento, porque “sin agua no puede haber desarrollo”.



El abastecimiento, explicó, es de 900 litros por segundo al día a los más de 300 mil habitantes, y para que sea óptimo se necesita que sean mil 200 litros por segundo para las colonias y familias censadas, pero para la construcción de las viviendas se requieren que sean mil 600 litros.



La presidenta municipal recalcó que además un problema con las obras federales es que no tributan en Campeche, vienen empresas foráneas a realizar trabajos de más mil millones de pesos pero no abonan en temas de permisos, y no es sólo el dinero, sino que los ayuntamientos conozcan el proyecto, la afectación en la ciudad y preverla, porque esas constructoras al no saber luego generan problemas como aguas negras y fugas y por eso hoy la ciudad es un caos.