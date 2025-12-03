LA INTERNACIONAL SOCIALISTA EXPULSA AL PRI “POR SUS ACCIONES”

¡REVÉS TRAS FRONTERAS PARA ALITO!

Tras casi 30 años de afiliación, y debido a las actuales “acciones contrarias al código de ética” de su dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue expulsado de la organización Internacional Socialista (IS), que agrupa a partidos políticos socialdemócratas, laboristas y de izquierdas.

El anuncio fue hecho hoy miércoles por la organización global, bajo la dirección del presidente de España, Pedro Sánchez, tras tomar la decisión en su consejo más reciente celebrado a finales de noviembre en Malta, cuya figura central fue el presidente español Pedro Sánchez.



Así, la reactividad de Alito Moreno le jugó en contra ante la Internacional Socialista, fundada en 1951 y que agrupa a 132 partidos de todo el mundo, entre ellos al partido que gobernó México por 70 años sin pausa. El priísta encabezó la vicepresidencia mundial de la IS hasta julio de 2024, y ante la organización, el polémico dirigente tricolor denunció en el primer trimestre del año el asedio que sufre desde 2018 la democracia y el proceso de polarización política en México.



El líder priísta se ha vuelto incómodo y ha protagonizado en la última recta del año un puñado de acciones que hoy le cobran factura. En agosto, una imagen recorrió los titulares nacionales e internacionales cuando se fue a los golpes contra el entonces presidente del Senado, el oficialista Gerardo Fernández Noroña.



Como senador y dirigente tricolor, su tono se ha ido radicalizando. Un par de semanas atrás acusó una crisis de seguridad, violencia e impunidad en México, y responsabilizó a la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “El pueblo de México hoy está indignado; este es un Gobierno de mierda”, lanzó el priísta.



Una fuente con conocimiento de la decisión cuenta a este periódico que el Comité de Ética consideró la expulsión después de que el PRI se mostró disconforme con algunos procesos internos. En especial con la elección del presidente del comité para América Latina, celebrada en febrero pasado en un congreso en Madrid. El tricolor acusó la carencia de legitimidad en la designación de Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En la ecuación se encuentra Alito.



Vía: El País.