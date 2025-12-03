TÓMELO CON CALMA: EL RETO REFRENDAR LA CONFIANZA DEL PUEBLO

Por Fernando A. Mora Guillén

El Reto refrendar la confianza del pueblo.

Los Slots del AICM deberán regirse por el marco internacional.

La Presidente Claudia Sheinbaum, ratifica el liderazgo de México al asistir al sorteo de la Copa del Mundo.

En el marco de la Feria Internacional del Libro que se festeja en Guadalajara, seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparecieron para explicar los principios de la Reforma al Poder Judicial, destacando que el elector depositó su confianza en un sistema transparente, basado en el derecho de acceso a la justicia sin distinción.

La Ministra Loreta Ortiz, destacó que tienen un gran compromiso como juzgadores, para refrendar la confianza depositada en ellos.

Finalmente destacaron que las resoluciones y sentencias, deberán probar que se fundamentan en el estado de derecho, y dan acceso a la justicia sin diferencias para así mantener la legitimidad, la confianza, y dar certeza a inversionistas, empresas, y a la sociedad en su conjunto.

Tómelo con interés.- En el ámbito aeroportuario internacional, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue señalado por el manejo a discreción de los slots; sin apego a las normas internacionales.

La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa que busca alinear con las operaciones internacionales los slots, y el espacio aéreo de la Ciudad de México, con una fuerte inversión en infraestructura, y tecnología. Lo que busca dar cumplimiento a su vez, no solo al marco internacional; sino al acuerdo bilateral que tiene celebrado México, con las autoridades aeroportuarias de los Estados Unidos.

Tómelo con atención.- Al confirmar su participación en el Sorteo de la Copa del Mundo 2026, el Presidente Donald Trump, y el Primer Ministro de Canadá Mark Carney, la Presidenta de México tiene la oportunidad, de refrendar el liderazgo de nuestro país en la región latinoamericana, al atestiguar junto a los mandatarios de América del Norte, el sorteo del evento refrendará el liderazgo de nuestro país.

El sorteo será la mejor oportunidad para acordar los protocolos, y disposiciones conjuntas, para garantizar la seguridad de los asistentes, a la justa mundialista. De igual forma será el primer encuentro presencial, previo al inicio de revisión del T-MEC, para que los mandatarios de los tres países se reúnan, y fortalezcan el diálogo y la negociación.

