MUNDO: MISS UNIVERSO TAILANDIA ACUSA A FÁTIMA BOSCH DE DIFAMACIÓN Y SEÑALA QUE NO OFRECIÓ DISCULPA TRAS EL ALTERCADO

Nawat Itsaragrisil, director regional de Miss Universo Tailandia, denunció por presunta difamación a la mexicana Fátima Bosch, señalando que ella hizo una acusación falsa tras un altercado en las actividades previas a Miss Universo 2025 y que no ofreció disculpa pública.

Según la organización tailandesa, la confrontación comenzó cuando Nawat pidió a Bosch mayor participación en las publicaciones del certamen. Luego del retiro de la mexicana del salón, ella declaró que el directivo la llamó “tonta”. Sin embargo, Miss Universo Tailandia sostiene que se trató de una confusión lingüística y que el directivo habría dicho “daño”, no “tonta”. Aseguran que Bosch difundió una versión equivocada y nunca se disculpó.