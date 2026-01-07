DRAMA AÉREO RUMBO A CANCÚN TERMINA CON REGRESO A PLATAFORMA … Y EL “VUELO” DE UNA TAZA DE CHOCOLANTE CALIENTE: CULTURA COLECTIVA

Un video que circula en las redes sociales del sitio web Cultura Colectiva muestra que un vuelo con destino a Cancún se convirtió en un auténtico espectáculo digno de película, luego de que una pareja protagonizara un altercado a bordo antes del despegue. Gritos, insultos y tensión marcaron el inicio del viaje, cuando los pasajeros esperaban vacaciones y no un episodio de alto drama a miles de metros de altura.

De acuerdo con versiones de quienes iban en el avión, el conflicto comenzó tras un roce accidental de un empleado de la aerolínea con el perro que viajaba con la pareja, lo que fue suficiente para 3ncender los ánimos y derivó en reclamos airados contra la tripulación y otros pasajeros, mientras el personal intentaba, sin éxito, calmar la situación.

El escándalo fue tal que el avión tuvo que regresar a plataforma y permanecer detenido cerca de 40 minutos en espera de apoyo, en tanto llegaban elementos de la Secretaría de Marina para abordar la aeronave y pedir a la pareja que continuara su viaje, pero esta vez por tierra.

Lejos de una salida discreta, la despedida incluyó más gritos, coros de pasajeros exigiendo que descendieran y hasta una taza de chocolate caliente lanzada hacia los asientos traseros. Tras el incidente, el vuelo pudo retomar su ruta a Cancún, ahora sí, sin turbulencias… al menos emocionales.