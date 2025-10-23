LA TRANSFERENCIA DE $3 MIL MILLONES Y EXILIO DEL AMIGO DE ANDY A SUIZA Y LA GRAN RELACIÓN CON EL GRUPO DE ADÁN: CÓDIGO MAGENTA

En un video que circula en sus redes sociales, el medio nacional Círculo Magenta, en voz de su director editorial Rodrigo Carbajal expuso que Amílcar Olán, presunto prestanombres de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán realizó una transferencia por 3 mil millones de pesos hacia Suiza, y luego tuvo que exiliarse porque ve que algo está cambiando en el ambiente político y la investigación contra él podría judicializarse.



Sin embargo, continúa Rodrigo Carbajal, la pieza más importante de información no es sólo el monto, sino que el propio Amílcar tuvo que exiliarse porque siente que algo está cambiando en el ambiente político y probablemente una investigación fuerte de autoridades estadounidenses o mexicanas llegue a judicializarse, pues sería el blanco perfecto.



En el fondo, esta transferencia exhibe la gran relación entre Andrés Manuel López Beltrán y el clan de Adán Augusto López Hernández, porque digamos que el huachicol primera generación fue el de Sergio Carmona, y la segunda del cártel de las AAAA del famoso corredor Tabasco-Texas, que vendía el petróleo refinado a proyectos de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya, la Comisión Federal de Electricidad y el (tren) Transístmico, donde Gonzalo López Beltrán tenía una posición estratégica y honorífica y donde el director era el actual secretario de Marina, Raymundo Morales. Hay dos eslabones: Tamaulipas y Veracruz, que está perdido porque la secretaría de Energía en ese momento era Rocío Nahle, hoy gobernadora de esa entidad que ha rescatado una gran cantidad de funcionarios que eran parte clave de ese emblema, donde estuvo el principal financiador (Daniel Flores) de precampaña de Adán Augusto.