PRESIÓN DE “LA DICTADORCITA” A TELEMAR ES ESCÁNDALO INTERNACIONAL Y EJEMPLO DE CÓMO SE COMPORTAN LAS DICTADURAS: RICARDO ALEMÁN

En una transmisión por medio de sus redes sociales, el periodista y analista político Ricardo Alemán, autor de la columna La Otra Opinión, expuso: “Por si no se ha dado cuenta de que es un escándalo internacional, la dictadorcita morenista de Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, usa a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presionar al medio local Telemar en un intento de intimidación y censura”.



Recordó que el medio reveló los documentos donde la FGE exigía, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, entregar los nombres de reporteros, editores y directivos de Producciones Telemar S. A. de C. V.



Esta señora tiene el control del Gobierno de Campeche y es una especie de práctica y ejemplo de lo que es una dictadura, subrayó, y preguntó y respondió: “¿Qué es lo que hace? Pues persigue a los periodistas, los mete a la cárcel, etcétera, etcétera”.



Por qué, continuó Ricardo Alemán, el Estado de Campeche se ha convertido en ejemplo de todo el mundo, pues porque es un pequeño ejemplo de cómo se comportan las dictaduras y cómo el Gobierno quiere llegar, a dónde y cómo lo quiere hacer, exactamente, y por eso la protegen (a la mandataria estatal) y la solapan, y por eso llega la señito de Palacio (Nacional) y le da un abrazo. Todos están cortados con la misma tijera: la de los dictadores.