VUELCA AUTOBÚS CON JÓVENES BEISBOLISTAS EN LA CARRETERA FRONTERA–VILLAHERMOSA

Tabasco.- La mañana de este sábado un autobús que transportaba a jóvenes integrantes de un equipo de béisbol volcó en la carretera federal Frontera–Villahermosa, cuando se dirigía hacia Ciudad del #Carmen para participar en un encuentro deportivo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control y terminó fuera de la vía, lo que ocasionó que los jugadores quedaran varados sin poder llegar a su destino. Hasta el momento no se ha confirmado el número de lesionados, aunque se informó que no hubo víctimas mortales.

Autoridades de auxilio y seguridad arribaron al lugar para atender a los pasajeros y trasladar a los heridos a hospitales cercanos, en tanto se realizan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.