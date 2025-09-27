sábado, septiembre 27, 2025
Lo último:
Nacionales

VUELCA AUTOBÚS CON JÓVENES BEISBOLISTAS EN LA CARRETERA FRONTERA–VILLAHERMOSA

user editor

Tabasco.- La mañana de este sábado un autobús que transportaba a jóvenes integrantes de un equipo de béisbol volcó en la carretera federal Frontera–Villahermosa, cuando se dirigía hacia Ciudad del #Carmen para participar en un encuentro deportivo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control y terminó fuera de la vía, lo que ocasionó que los jugadores quedaran varados sin poder llegar a su destino. Hasta el momento no se ha confirmado el número de lesionados, aunque se informó que no hubo víctimas mortales.

Autoridades de auxilio y seguridad arribaron al lugar para atender a los pasajeros y trasladar a los heridos a hospitales cercanos, en tanto se realizan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

También te puede gustar

CON LÓPEZ OBRADOR CRECIÓ EL HUACHICOL Y SE MULTIPLICÓ EL ROBO DE COMBUSTIBLE: RUBÉN MOREIRA

user editor

“EN CAMPECHE, LA GOBERNADORA  OBLIGA A PERIODISTAS A DISCULPARSE Y SOMETERSE A CENSURA” ADVIERTE YOHALI RESÉNDIZ

user editor

¡REPROBADA! UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR EN NAVOJOA NO AGUANTÓ UNA LLUVIA

user editor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *