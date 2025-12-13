ERNESTINA VA CONTRA PRESIDENTA DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN: LORET DE MOLA; “ES FISCAL A MODO PARA LAS VENGANZAS DE MORENA”

Esto no pasaría si no fuera dura crítica del Gobierno o no hubiera denunciado escándalos de la 4T; ¿y Adán Augusto y el huachicol fiscal?, pregunta

Tras preguntar: “¿Recuerda que había que darle el beneficio de la duda, que no había que prejuzgar a la nueva fiscal de la República?”, Ernestina Godoy, a través de un video para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola aseveró que la funcionaria no está dejando espacio a la duda: está ahí para cobrarse todas las venganzas de Morena, dar impunidad a los suyos y perseguir a la oposición, pues ya dirigió las baterías contra la académica María Amparo Casar, quien encabeza la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha criticado duramente al Gobierno.

Precisó que para tal fin, Ernestina Godoy revive un caso de hace 21 años que López Obrador sacó de la basura pero que desde el año pasado se mantenía archivado en la Fiscalía, y hoy esa carpeta de investigación por uso ilícito de atribuciones y facultades fue enviada a un juez.

La acusación deriva de que María Amparo supuestamente obtuvo ilegalmente de Pemex una pensión vitalicia heredada de su esposo, es decir, por recibir dicho beneficio, resumió Loret de Mola, y subrayó que esto no estaría pasando si ella no fuera una dura crítica del Gobierno o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no hubiera denunciado varios escándalos de la 4T, como su colaboración para exhibir el caso de la casa gris en Houston del hijo de AMLO y los videos del secretario particular del expresidente haciendo un “carrusel de cash” en sucursales bancarias para realizar depósitos “hormiga” y evadir las leyes antilavado de dinero.