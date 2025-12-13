TRAS 7 AÑOS DETIENEN EN YUCATÁN A PRESUNTOS RESPONSABLES DE INTENTO DE FEMINICIDIO EN CARMEN

Luego de permanecer 7 años evadiendo la acción de la justicia, José de Jesús “N” y Gabriela Alejandra “N” fueron ubicados y detenidos en el Estado de Yucatán, señalados como presuntos responsables de un ataque planeado contra una mujer en Ciudad del Carmen, hecho que fue tipificado como tentativa de feminicidio



De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían orquestado la agresión contra Esbereidi L., quien fue lesionada con objetos contundentes y un arma de fuego, con la aparente intención de simular un robo, desviar la atención de las autoridades y entorpecer las indagatorias.



Las autoridades señalaron que el caso permaneció activo durante todos estos años, hasta que labores de inteligencia y seguimiento permitieron localizar y detener a los implicados fuera de Campeche.



José de Jesús “N” y Gabriela Alejandra “N” fueron puestos a disposición de un juez de Control, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme al proceso legal correspondiente.