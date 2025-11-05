¿ESO NOS MERECEMOS? SE QUEJA USUARIO DEL KO’OX POR TARDAR 1 HORA CON 30 MINUTOS PARA LLEGAR A SU DESTINO, CUANDO ANTES LO HACÍA EN MEDIA HORA

Una publicación anónima en el grupo Ko’ox Campeche de WhatsApp, denunció que por la modificación de rutas al sistema de transporte urbano, de 30 minutos que le llevaba antes llegar a su destino ahora tarda 1 hora con 30 minutos, pues son en promedio 10 minutos para caminar hacia el paradero, 20 para abordar, 10 de trayecto inicial, 20 para transbordar y 20 más para llegar a mercado.

Y pregunta: “¿Eso nos meremos? ¿Dónde está que primero los pobres?”.