miércoles, noviembre 5, 2025
Lo último:
Locales

¿ESO NOS MERECEMOS? SE QUEJA USUARIO DEL KO’OX POR TARDAR 1 HORA CON 30 MINUTOS PARA LLEGAR A SU DESTINO, CUANDO ANTES LO HACÍA EN MEDIA HORA

Una publicación anónima en el grupo Ko’ox Campeche de WhatsApp, denunció que por la modificación de rutas al sistema de transporte urbano, de 30 minutos que le llevaba antes llegar a su destino ahora tarda 1 hora con 30 minutos, pues son en promedio 10 minutos para caminar hacia el paradero, 20 para abordar, 10 de trayecto inicial, 20 para transbordar y 20 más para llegar a mercado.

Y pregunta: “¿Eso nos meremos? ¿Dónde está que primero los pobres?”.

También te puede gustar

Cerca de 100 trabajadores de la SEMARNAT podrían ser despedidos en diciembre

“SI NO LA ALABA ELLA, ¿QUIÉN LA VA A ALABAR? SI CAMPECHE LA REPUDIA”: USUARIOS REACCIONAN TRAS PRESUMIR LAYDA A MARCELA MUÑOZ

Taxistas no aplican medidas para evitar contagios de coronavirus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *