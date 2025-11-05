TRANSBORDO EN EL KO’OX INCREMENTARÁ EN MÁS DE 120% SU GASTO EN PASAJE, SE QUEJA, Y EXIGE RETOMAR COBERTURA ORIGINAL EN EX HACIENDA KALÁ

A través de sus redes sociales, el ciudadano David Y. N., se quejó de que por la modificación de la ruta de Exhacienda Kalá ahora debe realizar un transbordo, lo que le significará desembolsar 18 pesos, cuando antes pagaba 8 porque sólo abordaba un camión, pero sumando el retorno le representarán 36, es decir, un incremento superior al 120%, ante lo cual exige que el sistema Ko’ox retorne a la cobertura original.

Así, plantea, no sólo será mayor gasto, sino tiempo perdido para llegar a su destino e inseguridad en el transbordo, que debe realizar en la Pablo García.