“EL TREN LIGERO CORRE VACÍO MIENTRAS EL CAMPECHANO ANDA A PIE”, AFIRMA PAUL ARCE Y PROPONE DESCUENTO DEL 50% EN TARIFAS

El diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley que busca otorgar tarifas preferenciales con el 50 por ciento de descuento en el Tren Ligero a residentes de Campeche, con el objetivo de convertir esta obra en un beneficio real para la ciudadanía y no en un “elefante blanco” costoso, que sirva sólo para la foto y subutilizado.

Durante su intervención en tribuna, el legislador reconoció que el Tren Ligero, cuya inversión calificó como “ridículamente alta” y mantenimiento será más costoso, opera actualmente con baja afluencia de pasajeros, generando gastos fijos en salarios, energía y mantenimiento “sin importar si transporta a 10 o a 300 personas”.

La propuesta del diputado plantea adicionar un artículo sexto bis a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche, con el fin de establecer tarifas con descuento para trabajadores de los tres niveles de Gobierno, así como para maestros, policías, bomberos, personal médico, estudiantes y trabajadores del sector privado, entre otros.

Arce Ontiveros subrayó que esta medida no generaría un impacto presupuestal adicional, pues el costo de operación del tren está contemplado en el gasto público. Por el contrario, afirmó, incrementar la ocupación haría más eficiente el uso de los recursos invertidos y contribuiría a una movilidad más sostenible.

El legislador aseguró que esta propuesta es social, responsable y necesaria, pues el transporte representa uno de los gastos más fuertes para las familias campechanas. Además, destacó que promover el uso del Tren Ligero podría reducir el tráfico y la contaminación urbana, generando beneficios tanto económicos como ambientales.