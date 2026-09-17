CONGRESO DE CAMPECHE APRUEBA NUEVA LEY PARA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CANCER INFANTIL

La LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó una nueva ley enfocada en la detección y tratamiento oportuno del cancer en niñas, niños y adolescentes, con disposiciones para fortalecer la prevención, facilitar el diagnóstico y acompañar a pacientes y familiares durante el proceso de atención.

El nuevo ordenamiento contempla capacitación permanente para personal de salud, campañas para identificar señales de alerta, un registro estatal de casos y acciones dirigidas a disminuir el abandono de los tratamientos. Las iniciativas legislativas que dieron origen al proyecto plantearon establecer lineamientos para prevención, diagnóstico, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento.

La legislación también incluye seguimiento médico, cuidados paliativos y apoyo psicosocial, además de la creación de una Red Estatal de Apoyo que permita sumar esfuerzos en la atención de pacientes y sus familias. La Secretaría de Salud del Estado será responsable de coordinar las acciones, mantener el registro de pacientes, promover medidas para favorecer la continuidad de los tratamientos y proporcionar información a las familias.

El nuevo marco legal surgió de la integración de propuestas presentadas por legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano, así como de planteamientos de las ahora diputadas independientes Maricela Flores Moo y Gladys Sofía Rivera López.