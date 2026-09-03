PRESUNTAMENTE DROGADO, HOMBRE DISPARA ESCOPETA EN SAN ANTONIO; TERMINA ASEGURADO

San Francisco de Campeche.- Un hombre presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas detonó una escopeta la tarde de este jueves 3 de septiembre en la colonia San Antonio, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal (PE), luego de que vecinos reportaran lo ocurrido al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas en la privada de San Antonio, donde el sujeto accionó el arma de fuego. Tras el reporte, los agentes aseguraron al presunto responsable, a quien le habría sido incautada una escopeta calibre .16. No se reportaron personas lesionadas.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación jurídica.