jueves, septiembre 3, 2026
Lo último:
Municipales

ENTRE MALEZA Y SIN ALUMBRADO, EXHIBEN ABANDONO DE CAMPO DEPORTIVO EN GOBIERNO DE MARIELA SÁNCHEZ

Usuarios de redes sociales denunciaron el abandono del campo deportivo conocido como “Placita de Toros” y cuestionaron la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa morenista Mariela Sánchez.

Mediante fotografías exhibieron el crecimiento de la maleza y aseguraron que desde hace meses no se poda el pasto y tampoco hay alumbrado. “Qué triste es ver el famoso campito sucio y abandonado”, expresó uno de los usuarios.

Los denunciantes recordaron que se trata de un espacio con historia para el deporte local, donde se practicaban béisbol infantil, fútbol, así como sóftbol femenil y varonil, y lamentaron las condiciones actuales del lugar.

Otra usuaria recordó que anteriormente se daba mantenimiento al campo con la poda del pasto, pero aseguró que “hoy ni eso” se realiza desde hace meses, mientras la falta de alumbrado completa el panorama de abandono que denuncian.

También te puede gustar

REPUNTARON EN 100% LAS VENTAS EN EL AFA, REVELAN

Desde hace más de un mes sufren desabasto de agua en crucero San Luis

AUNQUE EL SARAMPIÓN DETECTADO EN CHAMPOTÓN ESTÁ BAJO CONTROL, HAY QUE ELEVAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN, ADVIERTEN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *