ENTRE MALEZA Y SIN ALUMBRADO, EXHIBEN ABANDONO DE CAMPO DEPORTIVO EN GOBIERNO DE MARIELA SÁNCHEZ

Usuarios de redes sociales denunciaron el abandono del campo deportivo conocido como “Placita de Toros” y cuestionaron la falta de mantenimiento por parte de las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa morenista Mariela Sánchez.

Mediante fotografías exhibieron el crecimiento de la maleza y aseguraron que desde hace meses no se poda el pasto y tampoco hay alumbrado. “Qué triste es ver el famoso campito sucio y abandonado”, expresó uno de los usuarios.

Los denunciantes recordaron que se trata de un espacio con historia para el deporte local, donde se practicaban béisbol infantil, fútbol, así como sóftbol femenil y varonil, y lamentaron las condiciones actuales del lugar.

Otra usuaria recordó que anteriormente se daba mantenimiento al campo con la poda del pasto, pero aseguró que “hoy ni eso” se realiza desde hace meses, mientras la falta de alumbrado completa el panorama de abandono que denuncian.