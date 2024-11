EN LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE DICIEMBRE HABRÁ RESPUESTA FINANCIERA DE PEMEX, PERO NO SE SABE SI SERÁ PAGO TOTAL O ABONO: CCEC

No vendrá el director general, sino el de Finanzas, revela

Ya no será el director general de Pemex quien se reúna esta semana con empresarios locales, sino el director corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio Fragoso, para escuchar inquietudes y reclamos de desesperación del sector empresarial de la industria petrolera, pues en las dos primeras semanas de diciembre próximo ya debe haber respuesta financiera, reveló Encarnación Cajún Uc, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen (CCEC).

La preocupación, añadió Cajún Uc, es que no se sabe si el pago será en su totalidad o un abono, para paliar la difícil situación financiera de las empresas, y si no es completo que sea el mayor monto posible.

Esta situación de impago afecta no sólo a la Isla, sino a todo al Estado, recalcó, y agregó que al acercarse diciembre, “de una u otra forma hay que corresponderle nuestro capital humano”.