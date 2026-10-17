En el terruño se han estado cometiendo verdaderas aberraciones jurídicas, y era de esperarse que quienes sí tienen ética y principios, ordenen que esas afectaciones se repongan conforme a derecho…

EL DIARIO DE LA TÍA

De patos y escopetas…

¡Maare! Exclamó interesada doña Chela. Se está poniendo sabroso este merequetengue de la política en donde los juzgadores están a punto de ser juzgados, y los fiscalizados serán severamente fiscalizados. ¡Ahora sí que los patos le van a tirar a las escopetas!” exclamó.

–“¿A qué aturdidores juegos de palabras está usted recurriendo querida comadrita? Le preguntó intrigado el bolero don Memín, ¿de qué patos y de qué escopetas habla usted de manera tan intrigosa?”

–“Por lo que veo, le contestó de inmediato el poeta Casimiro, no está usted enterado de las novedades noticiosas del terruño, en donde un juez federal ordenó que el Congreso inicie juicio político contra el fiscal anticorrupción cuyo apellido rima con conejo, y no es el insulto que está usted imaginando, y en donde un tribunal federal también mandató que el delicadito presidente del Poder Judicial sea investigado por violencia de género”.

–“¡Me caigo al mar! exclamó con genuina espontaneidad el rechoncho aseador de calzados del Parque Principal. ¿O sea que ya se está acabando el reinado de la servidumbre de la Tía gobernanta? Ojalá que de la misma forma se ordene investigar a esas juececitas chafas que emitieron resolutivos a favor de la censura y en contra de la libertad de expresión” demandó.

–“En lo personal esos dos resolutivos federales, señaló don Julián, tanto el que ordena que se instaure juicio político contra Loretito, como el que mandata que se investigue y sancione por violencia de género al delicado magistrado poblanito, me reconcilia con la justicia federal y en general, con el sentido de elemental justicia. En el terruño se han estado cometiendo verdaderas aberraciones judiciales, y era de esperarse que quienes sí tienen ética y principios, ordenen que esas afectaciones se repongan conforme a derecho”.

–“Yo me imagino, agregó doña Chela, que la Tía guinda está bailando de gusto en sus aposentos. Hasta supongo que ya le ordenó a su sobrino el zafado guitarrista que componga una canción para ensalzar la valentía de esos jueces federales. Es de esperarse que en su próximo programa nos proporcione detalles de esas resoluciones judiciales como hace cuando las sentencias salen a su favor”.

–“Más bien comadrita, recompuso don Memín, yo creo que la doña anda temblando de miedo, porque está viendo que todo su imperio anticonstitucional, toda su cacería ilegal, arbitraria y caprichosa contra sus adversarios correrá la misma suerte que en los casos señalados. Y eso quiere decir que ni los periodistas serán censurados, tal y como ella desea, ni su enemigo el Chino Fernández será inhabilitado, como exigió en uno de sus programas…”.

–“No hay poder que dure cien años ni pueblo que lo soporte. Ni hay abusos cometidos desde el poder que no sean analizados con lupa en algún momento y que las sentencias sean adversas a las que deseaban esos gobiernos abusadores. Un sonoro aplauso y reconocimiento a esos magistrados federales que han sacado la cara por la justicia imparcial y apegada a la Constitución” proclamó don Julián.