FORTALECEN HERMANAMIENTO!; EL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE Y EL CÓNSUL DE GUATEMALA ACUERDAN INSTALAR UN CONSULADO MÓVIL

-Acercarán servicios de representación a ciudadanos chapines

La Alcaldía de Campeche y el Consulado de Guatemala en Tenosique Tabasco, brindarán el servicio de Consulado Móvil en beneficio de los guatemaltecos avecindados en el Municipio campechano, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Vicente Exiquio Cruz Ramírez, luego de sostener una reunión de trabajo con el cónsul de ese país, Ángel Salazar Abreu.

Siguiendo esta línea de colaboración, ayer viernes Salazar Abreu dialogó con Cruz Ramírez, para estrechar la relación de colaboración y hermanamiento, lo que garantizará los derechos de esos ciudadanos avecindados en el Municipio.

Como resultado de la reunión, el Consulado chapín y la Alcaldía de la ciudad capital iniciarían el próximo año el servicio de Consulado Móvil, para acercar los servicios de representación y garantías del consulado a sus ciudadanos.

“Acordamos con el cónsul de Guatemala hacer un Consulado Móvil, para que nuestros hermanos guatemaltecos obtengan sus documentos y beneficios consulares, y se está analizando, valorando la fecha, que podría ser a finales de enero o posterior al mes de julio”, estimó Cruz Ramírez.

Por su parte, el cónsul Ángel Salazar se declaró satisfecho y agradecido con la disposición y colaboración permanente del Gobierno de la alcaldesa Biby Rabelo.

Cabe señalar que la Alcaldía de Campeche brindó recientemente apoyo a ese Consulado, ejemplo de ello fue la entrega de pasaportes a guatemaltecos avecindados en las comunidades de Los Laureles, Quetzal, Edzná y Tixmucuy, Campeche, en agosto pasado.